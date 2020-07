Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila : nomination d'une secrétaire générale Cercle Finance • 28/07/2020 à 09:52









(CercleFinance.com) - La société foncière d'immobilier commercial Carmila annonce l'arrivée de Florence Lonis en tant que secrétaire générale, et à ce titre membre de son comité de direction, une nomination effective depuis le 15 juillet. Outre le secrétariat général, elle assurera la direction de la communication financière et les relations investisseurs. Elle occupait depuis 2016 le poste de directrice des relations investisseurs et de la communication en gouvernance du groupe Lagardère.

Valeurs associées CARMILA Euronext Paris +1.52%