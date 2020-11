Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila : Marie Cheval nommée présidente-directrice générale Cercle Finance • 03/11/2020 à 14:40









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Carmila a désigné lundi Marie Cheval pour succéder à Alexandre de Palmas au poste de présidente directrice générale de la société foncière. Celle qui était directrice des hypermarchés Carrefour en France depuis 2018 a notamment piloté le plan de transformation des hypermarchés du géant de la distribution, un format jugé 'essentiel' par Carmila. Marie Cheval - qui était administratrice depuis 2018 - avait rejoint Carrefour en 2017 après avoir été pendant quatre ans la directrice générale de la banque en ligne Boursorama.

