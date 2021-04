CARMILA : les revenus locatifs se replient de 6,6% au premier trimestre

(AOF) - Les revenus locatifs de Carmila se sont établis à 84,74 millions d'euros lors du premier trimestre 2021, en baisse de 6,6 % sur un an. De leur côté, les loyers nets de la foncière ont chuté de 15 % à 70,22 millions d'euros. De nombreuses mesures de restriction et de fermeture ont impacté l'activité des centres commerciaux de Carmila en France, en Espagne et en Italie. Au total sur le trimestre, les commerces de Carmila ont été fermés en moyenne 1,1 mois.

Dans les trois pays, la commercialisation continue toutefois d'être rythmée avec 252 baux signés sur la période (+ 67% par rapport au 1er trimestre 2020), pour un loyer minimum garanti total de 14,1 millions d'euros.

A ce jour, les centres commerciaux en France sont fermés ou restreints aux seuls commerces essentiels. En Espagne, tous les centres commerciaux sont ouverts avec des restrictions horaires dans certaines régions. En Italie, les centres commerciaux sont fermés le week-end (hors commerces essentiels).

Les commerces fermés dans les centres Carmila dans les trois pays représentent 63,2% de la base locative totale de Carmila.

Pour traverser la crise du Covid, Carmila assure disposer d'une " situation financière saine et solide ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.