Carmila : le titre recule après le succès d'une émission

(CercleFinance.com) - Le titre Carmila s'inscrit en baisse lundi à la Bourse de Paris après l'annonce du succès de son émission obligataire de 300 millions d'euros. L'émission de la société d'investissement immobilier cotée (SIIC) liée à Carrefour affiche une échéance de huit ans, soit au 1er avril 2029, avec un coup annuel de 1,625%. Dans son communiqué, Carmila indique que le produit de l'émission doit lui permettre de procéder à un remboursement partiel d'un emprunt bancaire arrivant à échéance en 2024. Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities évoque un coût de refinancement 'qui s'améliore malgré un contexte de hausse des taux'. 'En effet, (Carmila) avait placé en novembre dernier une obligation de 300 millions d'euros avec un coupon de 1,625% mais pour une maturité inférieure (6,5 ans)', rappelle le bureau d'études. Vers 10h00, l'action de la foncière créée afin de valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour reculait de 0,8%, sous-performant un marché parisien légèrement haussier.

Valeurs associées CARMILA Euronext Paris -0.78%