Carmila : lancement d'un programme de rachat d'actions de 8ME

(CercleFinance.com) - Carmila annonce ce soir avoir confié à un prestataire de service d'investissement un mandat de rachat d'actions au comptant portant sur un montant maximum de 8 millions d'euros. La période d'achat courra du 6 septembre 2021 au 31 décembre 2021. Les actions ainsi rachetées seront conservées par Carmila en vue de leur annulation future, indique la société.

