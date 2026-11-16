Carmila lance un "rapprochement amical" en Italie avec IGD

Carmila CARM.PA a annoncé lundi avoir signé un accord avec IGD IGD.MI dans le cadre duquel le groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux et Coop Alleanza 3.0, l'actionnaire principal de son concurrent italien, vont échanger des actions pour créer une structure à dimension européenne, disposant d'environ 9 milliards d'euros d'actifs.

"Ce projet de rapprochement amical est le moyen idéal pour Carmila d’accélérer en Italie", salue Marie Cheval, présidente-directrice générale de Carmila, citée dans un communiqué.

Le groupe précise dans le communiqué que l'Italie deviendrait son deuxième marché en importance et que les revenus locatifs nets combinés atteindraient environ 530 millions d'euros, dont 55% seraient générés en France, 26% en Italie et 19% en Espagne.

Dans le cadre de l'accord, Coop Alleanza 3.0 échangera sa participation de 40,9% dans IGD contre des actions Carmila, selon le communiqué. Cet apport en nature s'effectuera selon une parité d'échange de 0,31 action nouvelle Carmila pour chaque action IGD.

À l'issue de l'opération, Carmila ajoute dans le communiqué vouloir lancer une offre publique d'échange obligatoire sur toutes les actions d'IGD restantes.

Le deuxième actionnaire d'IGD, Unicoop Etruria, s'est engagé, sous réserve de la finalisation de certaines procédures d'autorisation, à apporter sa participation de 10% au capital d'IGD dans le cadre de l'offre publique d'échange obligatoire, selon le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)