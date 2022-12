Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila: intégré à la liste A du CDP information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier commercial Carmila annonce avoir été reconnue par l'ONG environnementale CDP, en la faisant figurer sur sa liste A pour la première fois cette année, et en lui attribuant ainsi la note la plus élevée de son classement annuel.



Elle explique devoir cette distinction à la qualité des informations environnementales publiées en 2022, à sa connaissance et sa gestion des risques environnementaux, ainsi qu'à son adoption des meilleures pratiques en matière de leadership environnemental.



Carmila rappelle en outre avoir mis en oeuvre cette année un certain nombre d'actions supplémentaires en faveur de l'efficacité énergétique afin de réduire sa consommation d'énergie de 20% cet hiver par rapport à 2019-20.





Valeurs associées CARMILA Euronext Paris -1.48%