information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 07:25

Carmila: hausse de près de 3% du RNR par action semestriel









(CercleFinance.com) - Carmila publie un résultat net récurrent (RNR) par action de 0,85 euro au titre des six premiers mois de l'année en cours, en hausse de 2,6% par rapport au premier semestre 2022, et confirme son objectif de 1,57 euro pour l'ensemble de 2023.



Sur le premier semestre 2023, la foncière d'immobilier commercial affiche des loyers nets en hausse de 4,5% à périmètre constant, tandis que le chiffre d'affaires des commerçants a augmenté de 7% par rapport au premier semestre 2022.



Carmila revendique aussi une stabilité de la valeur de son patrimoine à périmètre constant (-0,6% par rapport à fin 2022), ainsi qu'un EPRA actif net réévalué (EPRA NTA) par action de 24,35 euros à fin juin 2023.





