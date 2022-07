Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila: hausse de l'objectif de résultat récurrent 2022 information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 15:12









(CercleFinance.com) - La croissance organique de l'activité et la normalisation de la performance financière permettent à Carmila de revoir à la hausse son objectif de croissance du résultat récurrent en 2022 : par action, elle est désormais anticipée à +20%.



Carmila a publié mercredi soir un résultat net récurrent par action à 0,83 euro pour les six premiers mois de l'année, en hausse de 59,2%, ainsi qu'un EPRA actif net réévalué (EPRA NTA) par action de 24,82 euros à fin juin, en hausse de 1,2% par rapport à fin 2021.



La foncière d'immobilier commercial met en avant une normalisation de la performance financière et de la croissance organique, avec des loyers nets en hausse de 34,6%, dont +4,8% en organique, et un taux de recouvrement à 95,8% au premier semestre.





