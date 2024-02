Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmila: hausse de 8% du RRPA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier commercial Carmila publie un résultat récurrent par action (RRPA) pour l'année 2023 de 1,60 euro, en hausse de 8% à périmètre constant, au-dessus donc de sa prévision confirmée en octobre 2023 (+2%).



A 342,4 millions d'euros, les loyers nets à périmètre constant se sont accrus de 4,7%, soutenus par l'indexation des loyers (+4,1%), mais également en raison de la croissance organique provenant de la bonne performance commerciale.



Il sera proposé à l'AG du 24 avril un dividende en hausse de 2,6% à 1,20 euro par action pour 2023, payé en numéraire. Le résultat récurrent par action de Carmila est attendu à au moins 1,63 euro en 2024, en croissance de 2%.





