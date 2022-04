Carmila : hausse de 7,2% des revenus locatifs au premier trimestre

(AOF) - Carmila a levé le voile sur ses performances commerciales du premier trimestre 2022. Sur les trois premiers mois de l’année, les revenus locatifs ont progressé de 7,2% à 90,8 millions d’euros. De leur côté, les loyers nets ont gagné 16,6% à 81,9 millions d’euros. Cette nette amélioration de la performance est expliquée par l’absence de mesures sanitaires majeures (+11,1%), l’indexation (+3,4%), la croissance organique (+1%) et d’autres variations.

Pour sa part, le taux de recouvrement a atteint 94%, en amélioration de +23 points par rapport au premier trimestre 2021.

Carmila explique que la fréquentation de ses centres est nettement au-dessus de la moyenne du secteur au premier trimestre 2022 (surperformance de +9 points en France), mais reste en retrait par rapport au premier trimestre 2019 (92% du niveau de 2019 en France, 82% en Espagne, 83% en Italie), impactée par le variant Omicron en janvier et février, ainsi que par la situation géopolitique.

" Le premier trimestre 2022 s'inscrit dans une dynamique positive. La performance financière se normalise en l'absence de restrictions sanitaires ", a commenté Marie Cheval, la PDG de Carmila.

Enfin, suite à l'achèvement le 24 mars dernier du programme de rachat d'actions de 20 millions d'euros, Carmila a annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de 10 millions d'euros.

