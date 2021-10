Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila : hausse de 5,3% des revenus locatifs à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - Carmila dévoile des revenus locatifs en hausse de 5,3% à 263,8 millions d'euros à fin septembre, mais des loyers nets en baisse de 9,1% à 206,2 millions (stables à périmètre constant et ajustés des effets temporaires liés à la crise sanitaire). 'Le taux de recouvrement du troisième trimestre se normalise progressivement, atteignant 90,1% au 19 octobre 2021, en hausse de +12 points par rapport au taux du troisième trimestre 2020 à la même période', pointe la foncière d'immobilier commercial. Dans ce contexte, Carmila anticipe un résultat récurrent par action stable en 2021 par rapport à 2020. Hors impact IFRS 16 (étalement des franchises Covid liées à la première vague) le résultat récurrent par action est attendu en hausse de plus de +10%.

Valeurs associées CARMILA Euronext Paris +2.41%