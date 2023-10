Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila: hausse de 3,6% des revenus locatifs à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Carmila publie au titre des neuf premiers mois de 2023, des revenus locatifs en croissance de 3,6% à 278,6 millions d'euros, dont des loyers nets en hausse de 1,8% à 258,3 millions, pénalisés par les cessions de huit actifs en France et de quatre actifs en Espagne.



A périmètre constant, les loyers nets sont ressortis en augmentation de 4,2% en raison notamment de l'indexation des loyers. Le taux de recouvrement s'est établi à 96%, au même niveau qu'en septembre 2022.



Le groupe d'immobilier commercial confirme anticiper pour l'ensemble de l'exercice en cours un résultat récurrent par action attendu à 1,57 euro, un objectif impliquant une croissance organique de 8%.





Valeurs associées CARMILA Euronext Paris 0.00%