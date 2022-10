Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila: hausse de 23% des loyers nets à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 14:06









(CercleFinance.com) - Carmila affiche au 30 septembre des loyers nets de 253,6 millions d'euros, en hausse de 23% par rapport aux neuf premiers mois de 2021, dont +4,6% de croissance organique, ainsi qu'un taux de recouvrement à 96% sur les neuf premiers mois 2022.



La foncière d'immobilier commercial souligne aussi que le chiffre d'affaires des commerçants a retrouvé sur la période le niveau des neuf premiers mois de 2019, et qu'il s'inscrit en hausse de 3% au troisième trimestre 2022 par rapport à trois ans auparavant.



Carmila confirme anticiper une croissance du résultat récurrent par action de 20% en 2022, anticipation qui 'prend comme hypothèse l'absence de mesures restrictives liées à la crise sanitaire au quatrième trimestre 2022'.





Valeurs associées CARMILA Euronext Paris -0.58%