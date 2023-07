Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila : fuse à la hausse, tutoie déjà les 15,4E information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 11:18









(CercleFinance.com) - Carmila fuse à la hausse (+10% en une semaine) et tutoie déjà les 15,4E (zénith du 28 avril), niveau proche du 'gap' des 15,5E du 8 septembre 2022.

Carmila pourrait ensuite viser facilement les 16E (plus revus depuis le 6/9/2022).





Valeurs associées CARMILA Euronext Paris +6.14%