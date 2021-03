Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila : franchit les 14E, nouveau record au-delà de 14,25E Cercle Finance • 09/03/2021 à 15:32









(CercleFinance.com) - Après l'effacement de la résistance majeur des 13,1E (doublement du cours par rapport au plancher du 30/10/2020), Carmila franchit en force les 14E, établit un nouveau record au-delà de 14,25E: la sortie de corridor 10,35/13E validait un potentiel de +2,7E par report d'amplitude, donc un objectif de 15,7E.

Valeurs associées CARMILA Euronext Paris +5.10%