Carmila : fin des programmes de rachat d’actions et réduction du capital social

(AOF) - Carmila a décidé de réduire son capital social par voie d’annulation de 2 039 146 actions auto-détenues représentant environ 1,40% du capital social. « Ces actions ont été rachetées entre le 21 février 2022 et le 28 avril 2022, dans le cadre de deux programmes de rachat d’actions de 20 millions d’euros et de 10 millions d’euros », explique la foncière spécialisée dans les centres commerciaux.

A l'issue de cette annulation d'actions, le capital social de Carmila s'élèvera à 863 154 132 euros composé de 143 859 022 actions, dont 146 809 actions auto-détenues, représentant environ 0,10% du capital social.

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'immobilier chinois toujours dans la tourmente

L’immobilier est essentiel pour la croissance de la deuxième économie mondiale. Or, après les déboires des géants Evergrande et Fantasia, d’autres plus petits promoteurs ont des difficultés à rembourser leurs dettes. Le géant Evergrande est, lui, étranglé par une dette abyssale d'environ 260 milliards d'euros. Il se bat pour payer à temps ses intérêts obligataires et livrer ses appartements, de façon à éviter une faillite qui ébranlerait tout le secteur immobilier chinois. L'OCDE estime que les risques d'un fort ralentissement en Chine se sont accrus avec les déboires d’Evergrande. Une baisse de 2 points par an de la demande intérieure chinoise sur deux ans réduirait la croissance mondiale de 0,4 point de PIB.