Carmila : en léger repli avec une dégradation d'analyste

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Carmila cède près de 1% sur fond de propos d'Invest Securities qui dégrade sa recommandation sur le titre de la foncière d'immobilier commercial de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 15 à 14 euros. Le bureau d'études note que le RNR de Carmila a chuté de -27% en 2020, impacté par la crise dans les mêmes proportions que ses consoeurs, mais pointe néanmoins une déception portant sur l'option de souscription en actions du dividende dilutive.

Valeurs associées CARMILA Euronext Paris -0.99%