Carmila: en hausse, un broker initie sa couverture à l'achat

(CercleFinance.com) - Carmila gagne près de 2% à Paris alors que Jefferies a annoncé mercredi avoir initié la couverture du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 17,8 euros.



Dans une note sectorielle consacrée aux sociétés foncières européennes, le courtier américain explique que l'acquisition de Galimmo, dont la finalisation est attendue l'an prochain, devrait être relutive aussi bien au niveau du flux de trésorerie disponible que de l'actif net réévalué.



Il ajoute que le titre affiche en outre un solide rendement du dividende, à plus de 8,5%.



Au niveau sectoriel, le courtier estime qu'un bon nombre de mauvaises nouvelles sont désormais intégrées dans les cours, ce qui le conduit à se montrer globalement positif sur le secteur en dépit d'un niveau d'endettement jugé élevé.



Jefferies fait enfin remarquer que le secteur s'est toujours bien comporté en Bourse lorsque la Réserve fédérale américaine a mis un terme à ses hausses de taux.





