CARMILA : émission obligataire de 300 millions d'euros pour optimiser son profil de dette

(AOF) - Carmila a annoncé le succès, en date du 25 mars 2021, de son émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance 8 ans soit au 1er avril 2029. Le coupon annuel de cette émission est de 1,625%. Le produit de cette émission permet au spécialiste des centres commerciaux de procéder à un remboursement partiel à hauteur de 300 millions d'euros de son emprunt bancaire arrivant à échéance en juin 2024.

" Carmila illustre sa gestion dynamique de la dette en optimisant ses échéances obligataires, en limitant l'excès de trésorerie généré par l'opération et maîtrisant le coût de financement " se félicite le groupe.

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.