Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmila : efface la résistance des 16,8E, teste record 2022 information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 14:05









(CercleFinance.com) -Carmila efface la résistance des 16,8E et franchit dans la foulée 17E (ex-résistance du 31/12/2019) : le titre tutoie désormais la résistance long terme des 17,2E du 15 août 2022.

Au-delà, Carmila s'ouvrirait le chemin des 21E, ex-résistance du 30 mai 2018.





Valeurs associées CARMILA Euronext Paris +4.56%