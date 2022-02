Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Carmila: dans le vert, un analyste relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 16:42

(CercleFinance.com) - Carmila gagne plus de 2% à Paris, profitant notamment d'une analyse favorable de Invest Securities qui maintient sa recommandation 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 16,5 à 18,2 euros, 'vu la qualité des chiffres publiés et la relative visibilité qu'ils confèrent'.



'Carmila a publié les meilleurs résultats des foncières de centres commerciaux notamment en termes de réversion et de revalorisation de ses actifs malgré un contexte de crise', note l'analyste, qui attend un RNR 2023 proche de celui de 2019.



'L'effet conjugué de l'indexation et de la normalisation du taux de recouvrement devraient suffire à eux seuls pour atteindre l'objectif de croissance (hors acquisitions et cessions) du RNR/action supérieur à +10% en 2022 et 2023', juge-t-il.