Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila : dans le vert avec un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 13:38









(CercleFinance.com) - Carmila gagne 1% sur fond d'un relèvement de recommandation chez Invest Securities de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours maintenu à 14 euros, dans l'attente d'une confirmation de la récurrence de ses prévisions dans la durée. L'analyste note que les résultats de la foncière continuent au premier semestre d'être très impactés par la crise, mais que la publication est marquée par le lancement d'un plan de rotation d'actifs tandis que les fondamentaux restent étonnamment positifs.

Valeurs associées CARMILA Euronext Paris +1.34%