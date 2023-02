Carmila cible une hausse de 8% du résultat récurrent par action en 2023

(AOF) - Le résultat récurrent net par action de Carmila a bondi de 25,8% à 1,56 euro en 2022. Les chiffres d’affaires des commerçants sont en hausse de 2% par rapport à 2019. Cette analyse du chiffre d’affaires des commerçants est réalisée à périmètre constant et ne concerne donc que les commerçants présents dans les centres Carmila depuis 2019. De fait, elle n’intègre pas l’impact du pivot du mix merchandising vers de nouveaux concepts amorcé depuis quelques années.

Après une année record en 2021, 854 baux ont été signés en 2022, en ligne avec 2019 (-24,1% par rapport à 2021), pour un montant de loyer minimum garanti de 42,3 millions d'euros, soit 11,7% de la base locative.

Sur l'année 2022, les loyers nets sont en hausse de 15,6% à 335,2 millions d'eurospar rapport à l'année 2021. Cette augmentation des loyers nets s'explique principalement par le rebond du recouvrement des loyers en 2022, ainsi qu'un impact positif de 8 millions d'euros, en raison du recouvrement meilleur que prévu des loyers des exercices antérieurs. Elle s'explique aussi par une croissance organique des loyers de 4,2%, dont un effet indexation positif de 3,2%.

Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale de Carmila a commenté : " Carmila a démarré avec succès son nouveau plan stratégique, " Building Sustainable Growth ", et atteint en avance de phase ses premiers objectifs. L'année 2022 a été marquée par le rebond de l'activité après la crise sanitaire et un chiffre d'affaires des commerçants qui est en hausse par rapport à 2019 ".

Le résultat récurrent par action de Carmila est attendu à 1,57 euro en 2023, en hausse de 17%. Cette anticipation correspond à 8% de croissance organique (à périmètre constant et par rapport à un résultat récurrent par action 2022 ajusté des produits exceptionnels résultant du recouvrement des loyers des exercices antérieurs).

L'EPRA actif net réévalué (mesurant la valeur des actifs) par action est ressorti 25,26 euros à fin 2022, en hausse de 2,9%.

Un programme de rachat d'actions de 20 millions d'euros sera lancé prochainement, afin de pouvoir bénéficier de la décote actuelle de la valorisation boursière par rapport à l'actif net tangible.

Carmila lance en 2023 la deuxième phase de sa stratégie de rotation d'actifs, après la réussite en avance de phase de la première. Carmila cible un montant total de cessions de 100 millions d'euros d'ici fin 2024. Une partie du produit de ces cessions sera réinvestie dans de nouveaux actifs et dans les projets de restructuration. L'autre partie sera distribuée aux actionnaires.

Points clés

- Troisième foncière de commerce d’Europe continentale gérant un réseau de centres commerciaux, implantés autour d’hypermarchés Carrefour dans les villes moyennes ;

- Portefeuille immobilier d’une valeur de 6,21 Mds€, à 72,2 % en France, 22,1 % en Espagne et 5,7 % en Italie ;

- Modèle d’affaires de positionnement comme incubateur & plateforme omnicanale pour les commerçants, leader de la transition durable et diversfiée ;

- Capital contrôlé à 35,51 % par Carrefour et Prédica avec 9,64 % des titres, Marie Cheval étant présidente-directrice générale du conseil de 13 administrateurs ;

- Bilan maîtrisé avec 3,3 Mds€ de capitaux propres mais, à fin juin, effet de levier encore élevé à 8 et ratio OTV de 36,9 %.

Enjeux

- Plan stratégique 2026 fondé sur le multicanal, le numérique et la neutralité carbone : croissance annuelle de 10 % du résultat récurrent par action en 2022 et 2023 - initiatives de croissance « Building sustainable growth» : 30 M€ additionnels au résultat net apportés à part égale par l’incubateur et services aux commerçants, Next Tower et Carmila Retail Development - ratio d’endettement LTV de 40 % - rotation d’actifs : cessions de 200 M€ en 2022 et 2023 réinvestie dans l’activité et la distribution aux actionnaires ;

- Stratégie d'innovation au service de l’offre multicanale, les expérimentations étant menées à partir des données analysées en coopération avec Carrefour ;

- Stratégie environnementale : zéro émission nette en 2030 pour les scopes 1 et 2, contribution positive en 2040 - réduction de 40 % de la consommation énergétique en 2030, vs 2019 - valorisation des déchets à 100 % et résilience climatique de tous les bâtiments en 2025 ;

- Initiatives de croissance « Building sustainable growth » - incubateur omnicanal, Next Tower et Carmila Retail Development- 30 M€ additionnels au résultat net ;

- Pipeline de 40 petits projets de restructuration (33 en France, 6 en Espagne et 1 en Italie) pour 2022 et revue en cours des 5 projets majeurs d’extension, débutant à partir de 2023 en raison de l’inflation de l’énergie et des matières premières.

Défis

- Evolution de l’actif net par action, à comparer au cours de Bourse, de 24,59 € à fin juin ;

- Indicateurs à surveiller : taux de recouvrement des loyers (95,8 % à fin juin) et taux de vacance des locaux (3,7 %) ;

- Après une hausse de 35 % des loyers net et de 59 % du bénéfice net au 1 er semestre, relèvement de l’objectif 2022 d’un résultat récurrent par action en croissance de + 20 % ;

- Dividende annuel d’au moins 1 euro par action de 2022 à 2026, avec une cible de taux de distribution de 75 % et rachats d’actions.

En savoir plus sur le secteur Immobilier

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.