Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Carmila: cession d'un portefeuille d'actifs en France information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 07:43

(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier commercial Carmila annonce la signature d'un accord avec Batipart et Atland Voisin portant sur la cession d'un portefeuille de six actifs situés en France et lui appartenant via une structure de partenariat.



Le prix de cession du portefeuille est de 150 millions d'euros, droits inclus, en ligne avec les valeurs d'expertise à fin 2021. La finalisation de la transaction, la première du programme de rotation d'actifs annoncé en décembre dernier, est prévue en juin 2022.



Carmila conservera une participation minoritaire de 20% dans la joint-venture, dont le ratio d'endettement (LTV Droits Inclus) ne dépassera pas 50%, et assurera pour son compte des missions de gestion locative, de commercialisation et d'asset management.