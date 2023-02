Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila: bien orienté sur des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 15:05









(CercleFinance.com) - Carmila gagne plus de 1% avec le soutien de propos positifs d'Invest Securities qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 17,1 à 18 euros, mettant en avant 'des fondamentaux confortant la bonne tenue du dividende à moyen terme'.



'La foncière affiche un couple risque rendement toujours très attractif conforté par une gouvernance soucieuse à l'égard de ses minoritaires. En sus des rachats d'actions très relutifs, la société offre un rendement sécurisé d'au moins 7% sur cinq ans', souligne-t-il.





Valeurs associées CARMILA Euronext Paris +0.72%