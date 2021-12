Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila : bien orienté après son plan 2022-26 information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 14:57









(CercleFinance.com) - Carmila gagne près de 3% après la présentation de son nouveau plan stratégique et financier à horizon 2022-26, qui vise entre autres une croissance annuelle moyenne de 10% de son résultat récurrent par action en 2022 et 2023. La foncière d'immobilier commercial annonce à cette occasion un programme de cessions de 200 millions d'euros en 2022 et 2023, programme dont une partie du produit sera allouée aux rachats d'actions. Carmila a en outre l'intention de proposer un dividende annuel d'au moins un euro par action entre 2022 et 2026, payé en numéraire, avec une cible de taux de distribution de 75% du résultat net récurrent.

