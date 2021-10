Carmila anticipe un résultat récurrent par action stable en 2021

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - La reprise de l’activité commerciale au troisième trimestre ainsi que l’amélioration de la situation sanitaire dans les trois pays où Carmila est présent réduisent l’incertitude en matière de prévision financière. Dans ce contexte, la foncière spécialisée dans les centres commerciaux anticipe un résultat récurrent par action stable en 2021 par rapport à 2020. Hors impact IFRS 16 (étalement des franchises Covid liées à la première vague), le résultat récurrent par action est attendu en hausse de plus de 10%.

