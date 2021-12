Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila : annulation d'actions auto-détenues information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - Carmila annonce que sa PDG, sur délégation du conseil d'administration, a décidé de réduire son capital social par voie d'annulation de 604.297 actions auto-détenues représentant environ 0,41% du capital social. Ces titres ont été rachetés entre le 6 septembre et le 22 novembre, dans le cadre du programme de rachat d'actions de huit millions d'euros décidé par le conseil d'administration lors de sa réunion du 28 juillet dernier. A l'issue de cette annulation d'actions, le capital social la foncière d'immobilier commercial est composé de 145.898.168 actions, dont 169.027 auto-détenues, représentant environ 0,12% du capital social.

Valeurs associées CARMILA Euronext Paris +0.84%