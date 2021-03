Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila : affecté par les mesures sanitaires Cercle Finance • 23/03/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Carmila indique que les nouvelles décisions administratives prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 entrainent des fermetures ou des restrictions des commerces dans les trois pays où il est présent, à savoir la France, l'Espagne et l'Italie. Au total, sur les trois pays, 86 centres commerciaux sont fermés ou restreints aux seuls commerces essentiels. Les commerces fermés dans ces centres représentent, à date, 51,6% des loyers bruts totaux de Carmila. 'Sur l'ensemble de son parc, Carmila s'attache à appliquer strictement le protocole sanitaire en vigueur, notamment par le suivi en temps réel du nombre de clients présents dans les centres afin de faire respecter rigoureusement les jauges', déclare la foncière.

Valeurs associées CARMILA Euronext Paris -2.03%