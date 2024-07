Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmila: acquisition de 93% de Galimmo finalisée information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Carmila annonce la finalisation de l'acquisition de 93% du capital de Galimmo SCA pour un prix total de 272 millions d'euros, soit 9,02 euros par action, opération réalisée simultanément à l'acquisition de Cora France par Carrefour.



En tenant compte de l'acquisition potentielle de 7% du capital auprès d'une entité gérée par Primonial Reim France annoncée plus tôt, la foncière d'immobilier commercial détiendrait 99,9% du capital de Galimmo SCA représentant un investissement total de 299 millions.



La transaction sera immédiatement relutive pour les actionnaires de Carmila, à la fois concernant le résultat récurrent par action (environ 5% y compris synergies en vision année pleine) et l'actif net réévalué EPRA NDV (environ 5%).



Conformément à la réglementation boursière, Carmila déposera dans les prochaines semaines un projet d'offre publique d'achat simplifiée, suivie, en cas d'acquisition des titres auprès de l'entité gérée par Primonial Reim France, d'un retrait obligatoire.





