Carmila: acquisition de 7% du capital de Galimmo

(CercleFinance.com) - Carmila annonce la finalisation de l'acquisition de 7% du capital de Galimmo SCA auprès de Capimmo pour 27 millions d'euros, soit 11,93 euros par action, conformément à la promesse unilatérale d'achat consentie fin juin.



La foncière consolide ainsi sa position d'actionnaire contrôlant de Galimmo en portant sa participation à 99,8% du capital. Elle déposera dans les prochaines semaines une offre publique qui sera suivie d'un retrait obligatoire, visant le solde des titres Galimmo.



Le prix de l'offre, qui ne sera pas inférieur à 11,93 euros par action et sera conforme aux règles en matière de retrait obligatoire, restera sous réserve des travaux de l'expert indépendant nommé par Galimmo.





Valeurs associées CARMILA 16,36 EUR Euronext Paris +0,25%