Carmila acquiert un centre commercial à Malaga pour 24,6 millions d’euros

(AOF) - Carmila a annoncé l’acquisition de Rosaleda, un centre commercial situé à Malaga, dans le sud de l'Espagne, pour un prix de 24,6 millions d’euros droits inclus. Le centre de 73 boutiques, attenant à un hypermarché Carrefour, couvre une surface de 15 500 m² et comprend deux moyennes surfaces (Decathlon et Lefties, l’enseigne de prêt à porter du Groupe Inditex). « Son prix de vente offre un potentiel important de création de valeur », a indiqué la foncière spécialisée dans les centres commerciaux.

A fin 2021, le portefeuille de Carmila en Espagne était constitué de 78 actifs, valorisés à 1,4 milliard d'euros, dont deux centres commerciaux à Malaga.

" Carmila franchit une nouvelle étape de sa stratégie de rotation d'actifs annoncée en décembre 2021. Après l'accord sur la cession d'un portefeuille d'actifs matures en France, Carmila acquiert, à de bonnes conditions, un centre commercial à fort potentiel à Malaga en Espagne ", a déclaré Marie Cheval, la PDG de Carmila.

