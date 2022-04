Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila: +7,2% de revenus locatifs au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier commercial Carmila annonce des revenus locatifs en croissance de 7,2% à 90,8 millions d'euros pour le premier trimestre 2022, dont des loyers nets en hausse de 16,6% à 81,9 millions.



Cette nette amélioration de la performance financière est expliquée par l'absence de mesures sanitaires majeures au premier trimestre 2022 (+11,1%), l'indexation (+3,4%) et la croissance organique (+1%).



Carmila revendique aussi le maintien d'une commercialisation dynamique, avec 218 baux signés au cours du premier trimestre, ainsi qu'un taux d'occupation financier à 95,8% (+30 points de base par rapport à fin mars 2021).





Valeurs associées CARMILA Euronext Paris +0.51%