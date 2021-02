Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila : 35 centres concernés par les nouvelles fermetures Cercle Finance • 02/02/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Carmila annonce que 35 centres commerciaux, sur les 129 sites lui appartenant en France, sont concernés par la fermeture des centres commerciaux de plus de 20.000 m2 décidée en fin de semaine dernière par le gouvernement. Conformément au décret, seuls sont ouverts sur ces 35 sites l'hypermarché Carrefour, les pharmacies et les commerces alimentaires. Les enseignes fermées sur ces sites représentent, à date, 58% du GRI en France et 37% du GRI total (France, Espagne, Italie). La foncière ajoute que 94 centres commerciaux de Carmila en France restent ouverts à l'exception des activités de restauration assise et de loisirs. Sur l'ensemble de son parc, Carmila s'attache à appliquer strictement le protocole sanitaire en vigueur.

Valeurs associées CARMILA Euronext Paris -0.53%