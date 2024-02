Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmila : -3%, casse les 15,5E et se replie sous 15,15E information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - Carmila qui recule sous -3% et se replie sous 15,15E: ceci valide un signal baissier apparu avec la cassure des 15,52E :le titre risque d'accélérer en direction du 'gap' des 14,56E du 13 décembre 2023 puis du plancher des 14,2E.





Valeurs associées CARMILA Euronext Paris -3.05%