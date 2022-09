Carmignac : une inflation durable est de nature à favoriser les gestions actives

Comme facteurs inflationnistes structurels, il cite la démographie (moins d'épargnants dans le monde, moins de jeunes Chinois à intégrer à tout prix dans le marché du travail), le commerce (reflux du commerce mondial dans le PIB et de sa désinflation compétitive, la fin possible de la baisse des prix dans le commerce en ligne), la sociologie (préférence pour l'éthique au détriment de l'efficacité immédiate), ou encore la transition énergétique.

(AOF) - "La surprise persistante des marchés face à la résilience de l’inflation et la prise en compte trop partielle des facteurs sous-jacents à la hausse des prix de long terme sont les marchepieds d’une tendance durable", affirme Frédéric Leroux, membre du comité d'investissement de Carmignac.

