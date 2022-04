Carmignac s'attend à une hausse des taux français à moyen terme

(AOF) - Quels que soient les résultats du 24 avril, il faut s'attendre à une remontée des taux d'intérêt français à moyen terme, estime Kevin Thozet, membre du comité d’investissement de Carmignac. Pour autant l'horizon de temps et l'ampleur d'une telle remontée pourrait varier. En effet, l'élection de M. Macron devrait dans un premier temps conduire à un resserrement des primes de risques avant une hausse des taux français soutenue par la politique pro-croissance de l'actuel Président et un sentiment de marché plus optimiste, indique l'expert.

Une victoire de Mme Le Pen donnerait lieu à des taux plus élevés mais en raison d'incertitudes accrues, d'un choc de confiance et d'un creusement des déficits, ajoute Kevin Thozet.

Sur les marchés des changes, plus que la dynamique de croissance, ce sont les velléités d'Europe des Nations de l'une, opposées au penchant vers plus de fédéralisme de l'autre, qui devraient déterminer la trajectoire de l'euro à court terme.

Quant aux marchés d'actions, en règle générale, l'influence du politique est loin d'en être le principal moteur à la différence de facteurs globaux actuellement primordiaux (évolutions des taux d'intérêt et de l'inflation, impact de la relance chinoise attendue, croissance économique déclinante, etc.).

Enfin, s'agissant des actifs non-cotés, si M. Macron tend à être associé au renouveau du " Private Equity " en France, Mme Le Pen pourrait également favoriser le développement des nouvelles start-up alors qu'elle souhaite ne pas taxer les moins de 30 ans et leurs " jeunes pousses ".

Si le résultat du second tour de la présidentielle sera important, les élections législatives des 12 et 19 juin prochains seront également cruciales pour l'avenir du pays et par voie de conséquence pour l'Europe. Dès lors, une fois passé le 24 avril, les investisseurs devraient très certainement et très rapidement suivre de très près ce " troisième tour " de l'élection présidentielle française, conclut Kevin Thozet.