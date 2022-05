Carmignac renforce son expertise dans le domaine des actions « long-short » avec un nouveau gérant

(AOF) - Carmignac a annoncé la nomination de Jean-François Louvrier en qualité de gérant de portefeuille afin de renforcer l'expertise de Carmignac dans le domaine des actions « long-short ».

La société de gestion explique que cet espace est devenu une pierre angulaire de ses investissements, notamment avec Carmignac Portfolio Long Short European Equities, un fonds qui se situe dans le premier quartile de sa catégorie Morningstar sur des périodes de 1, 3 et 5 ans et qui intègre également des critères environnementaux et sociaux dans son processus d'investissement (également appelé Article 8 du règlement SFDR).

Jean-François est basé à Londres et sous la responsabilité de David Older, responsable de l'équipe actions.

Jean-François Louvrier dirigera un fonds Article 8 d'actions internationales " market neutral " qui intégrera des critères environnementaux et sociaux dans son processus d'investissement.

Jean-François Louvrier rejoint Carmignac en provenance de Pictet AM, où il était gérant d'un portefeuille actions " long-short " depuis 2015. Auparavant, Jean-François Louvrier a travaillé chez Ivaldi Capital, Brevan Howard AM et Stark Investments après avoir débuté chez PWC puis McKinsey & Company.