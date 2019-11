Carmignac renforce son équipe Actions

(AOF) - Carmignac a annoncé la nomination de Chrystelle Eid en tant qu'analyste actions spécialisée dans le secteur de la Consommation. Basée à Londres, Chrystelle est directement rattachée à David Older, Responsable de l'équipe Actions. Elle a rejoint Carmignac en septembre 2019, après avoir occupé des fonctions de gérante chez Charterhouse Capital Partners. Elle a aussi précédemment travaillé au sein d'Apollo Global Management et Goldman Sachs.

