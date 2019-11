Carmignac nomme son nouveau directeur de la communication

(AOF) - Carmignac a annoncé la nomination de Simon Zaks au poste de directeur de la communication. Il est responsable de la communication d'entreprise, des relations avec la presse et les médias ainsi que de la stratégie d'image de marque. Il rejoint donc le Comité de développement stratégique et le Comité client stratégique du gestionnaire d'actifs.

Auparavant, Simon Zaks était consultant affecté au segment des marchés des capitaux pour l'agence de communication française Image Sept, qu'il a intégrée en 2014. Diplômé de l'EDHEC Business School, option Finance, il possède une solide expérience en communication financière, en relations avec les investisseurs et en communications et stratégie d'entreprise. Il collabore à la fois pour des sociétés cotées et en tant que conseiller en communication pour des grandes entreprises françaises et internationales depuis 2005.