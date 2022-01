Carmignac : nomination de Martial Godet au poste de Global Head of Sales

(AOF) - Carmignac a annoncé la nomination de Martial Godet au poste de Global Head of Sales. Dans le cadre de ses fonctions, il sera chargé de piloter la stratégie de distribution de Carmignac. Sous la responsabilité d'Eric Helderlé, il rejoint le Comité de Développement Stratégique de Carmignac.

Martial Godet rejoint Carmignac après avoir passé l'essentiel de sa carrière chez BNP Paribas. Il occupait dernièrement le poste de Head of Advisory, Execution and Sustainable Investment au sein de la division Wealth Management de la banque.

Il a auparavant occupé différents postes au sein de la division Banque de Financement et d'Investissement, notamment en tant que responsable de la stratégie actions et dérivés pour l'Europe et les marchés émergents.

Martial Godet a également passé 12 ans chez BNP Paribas Asset Management en tant que gérant obligataire senior, puis en tant que responsable des investissements sur les marchés émergents. Il est diplômé de HEC.