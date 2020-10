Carmignac lance son système propriétaire de recherche ESG

(AOF) - Carmignac a annoncé le lancement de START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory). " Ce système propriétaire de recherche combine la vision des gérants et analystes et des données externes afin d'intégrer systématiquement l'analyse des critères ESG (Environnement, Social et de Gouvernance) dans son processus d'investissement, et ce, pour tous les fonds Carmignac ", explique le gestionnaire d'actifs.

S'appuyant sur différentes sources de données externes ainsi que sur la vision des équipes d'investissement de Carmignac, START fournit une analyse formelle, structurée et prospective de chaque entreprise, de sa responsabilité et de sa raison d'être. Il fournit à la fois une note ESG s'appuyant sur toutes des informations pertinentes - principaux indicateurs ESG, polémiques et impacts - et une note reflétant l'évaluation des équipes d'investissement, basée sur les analyses approfondies menées sur les sociétés et les industries.