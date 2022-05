Carmignac lance Carmignac Crédit 2027, son deuxième fonds à échéance

(AOF) - Carmignac annonce aujourd'hui le lancement de Carmignac Crédit 2027, un Fonds à échéance d’une durée de 5 ans, investi sur les différents segments de l’univers du crédit. Co-géré par Pierre Verlé, responsable de l’équipe Crédit, Alexandre Deneuville et Florian Viros, gérants obligataires, Carmignac Crédit 2027 bénéficie de l’expertise du marché du crédit mise en œuvre dans les fonds Carmignac Portfolio Crédit et Carmignac Crédit 2025.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.