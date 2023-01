Carmignac : la dette émergente pourrait présenter des opportunités d’investissement

L'équilibre économique que Carmignac entrevoit à moyen terme sous-tend lors du prochain rebond conjoncturel un dollar plus faible, ce qui pourrait aussi renforcer l'attrait de la dette émergente, où les banques centrales seront plus libres de mener les politiques monétaires qui conviennent. " Libérées de la contrainte du dollar fort elles seront moins limitées dans leur volonté d'assouplissement monétaire ", conclut Frédéric Leroux.

Selon ce dernier, de nombreux facteurs rendent vraisemblable une inflation mondiale résiliente et des taux d'intérêt tendanciellement plus élevés : démographie mondiale, probable recul de la mondialisation au profit de relocalisations, choix en faveur d'une transition énergétique rapide ou encore fin de la Pax Americana.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.