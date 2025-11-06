CarMax nomme un directeur général intérimaire et annonce de faibles perspectives pour le troisième trimestre ; les actions chutent

6 novembre - ** Les actions du distributeur de voitures d'occasion CarMax KMX.N chutent de plus de 11 % à 36 dollars avant bourse

** David McCreight, membre du conseil d'administration, est nommé président-directeur général par intérim

** M. McCreight remplacera le directeur général actuel, Bill Nash, à compter du 1er décembre

** La société prévoit un bénéfice net par action de 18 cents à 36 cents pour le troisième trimestre

** La société prévoit également une baisse des ventes des magasins comparables de 8 % à 12 % pour le troisième trimestre

** L'action a baissé de 50 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture