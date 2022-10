Carmat va reprendre les implantations de son coeur artificiel

L'entreprise française Carmat a annoncé mardi "avoir obtenu les autorisations nécessaires pour reprendre les implantations" de son coeur artificiel Aeson, après une suspension fin 2021, une nouvelle qui dopait son cours de Bourse.

L'organisme certificateur Dekra "a approuvé tous les changements effectués par Carmat en réponse aux problèmes (de) qualité qui avaient conduit la société à suspendre volontairement à titre temporaire, fin 2021, toutes les implantations d'Aeson", indique le groupe dans un communiqué.

"Cette approbation permet à Carmat de reprendre les implantations d'Aeson à titre commercial dans l'Union européenne et dans les autres pays reconnaissant le +marquage UE+", ajoute-t-il.

Carmat souhaite "reprendre prochainement, de manière graduelle, ses ventes en Europe" en fonction de la "reconstitution de ses stocks de prothèses".

Les investisseurs saluaient la nouvelle: le cours de Bourse montait de 6,67% à 13,28 euros vers 09H25, après avoir bondi de plus de 10% dans les premiers échanges. Malgré cette hausse, sur l'année, la valorisation boursière a fondu de près de 35%.

Le groupe avait déjà indiqué en janvier attendre "une reprise des implantations en octobre 2022, après obtention du feu vert de ces autorités".

Carmat avait décidé en décembre 2021 de les suspendre après des incidents ayant affecté certaines de ses prothèses.

Une enquête a permis de conclure que des défauts de qualité sur deux composants distincts de la prothèse étaient à l'origine de ces problèmes. Des actions correctives ont été entreprises avec pour horizon l'automne 2022 pour la reprise des implantations, avait-il indiqué précédemment.

L'entreprise française Carmat va redémarrer les implantations de son cœur artificiel en France, après avoir reçu les autorisations réglementaires nécessairesCARMAT is the first auto-regulating, bioprosthetic artificial heart, able to mimic the natural physiology of the human heart like never before. A picture taken on August 29, 2018 shows the logo of CARMAT at the company headquarters in Bois-d'Arcy, in the west of Paris. ( AFP / BERTRAND GUAY )