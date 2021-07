Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmat : une nouvelle implantation réalisée en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 11:01









(CercleFinance.com) - Carmat poursuit sa dynamique haussière mardi et revient à des plus hauts depuis mars dernier après une nouvelle implantation humaine de son coeur artificiel, cette fois en Allemagne. Le coeur artificiel 'Aeson' développé par la société a été implanté à l'Ecole de médecine de Hanovre sur un jeune patient, extrêmement malade, qui souffrait d'une cardiopathie congénitale de longue durée. En raison de son état de santé critique et de son profil clinique extrêmement fragile, le patient est malheureusement décédé au cours de la phase postopératoire. Mais les médecins allemands ayant pratiqué l'opération se disent 'impressionnés' par les performances prometteuses du dispositif conçu par Carmat, qu'ils prévoient d'inclure dans leur offre de soins. Pour mémoire, Carmat a prévu de concentrer ses efforts sur le marché allemand, tout en se laissant des opportunités commerciales dans un ou deux autres pays européens. L'action cotée à la Bourse de Paris progressait de près de 5% après ces annonces. Le titre s'était déjà envolé en Bourse la semaine passée suite à la toute première vente de sa prothèse, une étape longuement attendue par les investisseurs.

Valeurs associées CARMAT Euronext Paris +5.73%