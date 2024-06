Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmat: sous pression après une opération d'équitization information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - L'action Carmat se trouve sous pression vendredi à la Bourse de Paris au lendemain de la présentation des modalités de la transformation en actions de l'emprunt contracté auprès de la BEI.



La mise en oeuvre de cette opération dite 'd'équitization' va se traduire par l'émission de 5,6 millions de BSA afin de rembourser la première tranche du prêt, qui correspond à un montant d'environ 18 millions d'euros.



Si cette transaction va permettre à Carmat d'éviter de débourser le moindre centime afin de rembourser l'emprunt, le fort effet dilutif de l'opération déplaît aux investisseurs.



A titre purement indicatif, un actionnaire détenant 1% du capital avant l'équitization de la première tranche devrait voir sa participation réduite à 0,86%.



Suite à la conversion des trois tranches de l'emprunt, soit environ 47 millions d'euros, sa participation se trouverait ramenée à 0,74%.



La pression qui s'exercice sur le titre du fabricant du coeur artificiel Aeson est d'autant plus grande que l'horizon de financement actuel de la société est aujourd'hui limité à mi-août 2024.



Dans un communiqué, le groupe indique qu'il continue à travailler sur différentes options en vue de renforcer ses fonds propres et sa situation de trésorerie au cours.



'Mais il ne faut pas perdre de vue que le succès commercial d'Aeson va être crucial afin de pouvoir lever des fonds supplémentaires', préviennent ce matin les analystes de Degroof Petercam.



'L'équipe de direction estime que l'entreprise a passé un point d'inflexion au vu de la dynamique de ventes positive observée au quatrième trimestre 2023 et de l'activité soutenue constatée jusqu'ici cette année, ce qui est de bon augure pour le reste de l'exercice', ajoute le bureau d'études.



En début de séance, le titre Carmat chutait de plus de 11%.





Valeurs associées CARMAT 2.57 EUR Euronext Paris -11.86%