Carmat: seuil de rentabilité visé pour 2027

(CercleFinance.com) - Dans un point sur son activité, Carmat annonce qu'il estime pouvoir atteindre une capacité de production de 500 prothèses en 2024 et de 1000 prothèses à l'horizon 2027, ainsi que son seuil de rentabilité d'ici cinq ans, en 2027.



Après avoir repris ses implantations à titre commercial, la société conceptrice du coeur artificiel Aeson poursuit la formation de nouveaux hôpitaux, avec un objectif de 30 centres opérationnels en Europe, majoritairement en Allemagne et en Italie, d'ici fin 2023.



La montée en cadence de la production sera progressive et devrait permettre la production de plus de 100 coeurs artificiels en 2023. Sur la base de ces éléments, Carmat anticipe des ventes de 10 à 13 millions d'euros cette année.





Valeurs associées CARMAT Euronext Paris -0.59%